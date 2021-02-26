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ريال مدريد يتخذ قرارا لإنقاذ نجمه قبل مواجهة أتلانتا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:59 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد قرر تقديم التماسًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من أجل إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها لاعبه كاسيميرو خلال مباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللقطات التليفزيونية أثبتت عدم ارتكاب اللاعب البرازيلي أي خطأ ضد زاباتا لاعب أتالانتا، ولا يستحق الحصول على بطاقة صفراء، مؤكدة أن الحكم الألماني شتيلر ظلم اللاعب.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد قرر مخاطبة اليويفا لإلغاء البطاقة الصفراء للاعب.

ويأمل النادي الملكي في إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها كاسيميرو، وذلك حتى يتمكن اللاعب من المشاركة في مباراة الإياب أمام أتالانتا بثمن نهائي دوري الأبطال، التي ستقام في مدريد الشهر المقبل.

يذكر أن مباراة الذهاب بين ريال مدريد وأتالانتا انتهت بفوز الملكي 1-0.

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