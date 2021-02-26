عاجل.. الولايات المتحدة تشن غارات جوية على سوريا

أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بأن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت ضربة جوية على بعض المواقع في سوريا.





ونقلت القناة عن وكالة أنباء رويترز، قولها إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بتنفيذ ضربة على بعض الفصائل الموالية لإيران في سوريا.



