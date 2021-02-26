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حالة الطقس المتوقعة خلال الـ5 أيام المقبلة في جمهورية مصر العربية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:54 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ5 أيام المقبلة في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس 

وأوضحت "الأرصاد"، في تقريرها، سمات حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ودرجات الحرارة، وفرص سقوط الأمطار وأماكن تواجدها ومواعيد الشبورة وتدني الرؤية.
  
حالة الطقس يوم الجمعة 

توقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد طقس اليوم الجمعة، سقوطاً للأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنحو 30%، فيم توجد الشبورة المائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والبحرى وشمال الصعيدوالوجه البحري.

طقس السبت 

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم السبت المقبل، توقعت الهيئة تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الأحد

وأضافت الهيئة في بيانها :"طقس الأحد يشهد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الاثنين

وأشارت "الأرصاد" في تقريرها، إلى تكون شبورة مائية صباح الاثنين المقبل، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الثلاثاء

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية بيانها بشأن حالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة، بتتفاصيل طقس الثلاثاء، حيث يشهد تكون للشبورة المائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 حالة الطقس والتدابير

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيانها، المواطنين، إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية غير المستقرة.

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