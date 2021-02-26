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آخر فيديو للفنان الراحل مشاري البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:23 ص
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تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي آخر فيديو للفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، أثناء إجراءات تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وكان الفقيد قد نشر صورة من المستشفى على حسابه في "إنستجرام"، وقال: "لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات".

وتوفي الفنان الكويتي البلام، الخميس، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأدى البلام العديد من الأدوار المركبة، مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك، والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.

ونشر الفنان حسن البلام، أحد أقارب مشاري، على حسابه في إنستغرام، صورة للفقيد معلقا عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت صحة الفنان الكويتي البلام قد تدهورت ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى جابر، وذلك إثر تطورات في حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

https://www.youtube.com/watch?v=xWkajBlwtuM&feature=emb_title

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وفاة مشاري البلام كورونا

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