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الزمالك يعرض نجمه للبيع في نهاية الموسم

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:25 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق وادي دجلة ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر مسؤولو نادي الزمالك عرض محمد عواد حارس الفريق للبيع في نهاية الموسم الجاري، وذلك علي خلفية الصورة المسيئة التي قام بوضعها علي صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي. 

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" أن مسؤولي الزمالك قرروا عرض الحارس للبيع في نهاية الموسم الجاري، في ظل الازمات التي يفتعلها الحارس في الاونة الاخيرة لابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق.

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