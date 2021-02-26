"مستوحاه من تاريخ الجماعة الإرهابية".. مناقشة رواية "أنا خير منه" بمكتبة دمنهور (صور)

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، مساء الخميس، ندوة لمناقشة رواية "أنا خير منه" للمستشار بهاء المُرّي رئيس محكمة جنايات المنصورة، وشارك في الندوة الدكتور محمد عبد الحميد خليفة، رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور، والدكتورة يسرا صلاح الدين العدوي، مدرس النقد الأدبي بجامعة دمنهور، وأدار الندوة الدكتور مدحت عيسى الكاتب ومدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية.





وأكدت الدكتورة يسرا العدوى مدرس النقد الأدبي، أن الرواية عكست أيديولوجية المؤلف وجاءت أكثر جرأة في تناولها لفكر جماعة الإخوان الإرهابية، مشيدة بأسلوب سرد المؤلف في الراية وعرض الأشخاص.





وأشار الدكتور محمد عبدالحميد خليفة، أن المؤلف سرد في الراية الأحداث بأسلوب سهل، مضيفا أن المؤلف تناول أحداث الرواية في قالب درامى، حيث أوصخ كافة الأساليب التي تتبعها الجماعات الإرهابية في تجنيد الشباب وتدريبهم على هدم الوطن.





وفي نهاية الندوة استعرض المؤلف فكرة الرواية وكيف أستوحاها من تاريخ الجماعة الإرهابية وكيفية استقطاب شباب الجامعات وخاصة الفقراء وضمهم للجماعة كما أستعرض الجرائم التى ارتكبوها بداية من قتل النقراشي باشا وتحدث عن الظروف الاجتماعية للمتهمين الذين ارتكبوا جرائم الاغتيالات وكيفية تجنيدهم باسم الدين لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية.



