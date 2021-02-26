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مرشح لرئاسة برشلونة يهاجم لابورتا وبيريز

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:30 ص
خوان لابورتا
خوان لابورتا
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن لهجة المرشحين لرئاسة برشلونة ازدادت مع اقتراب موعد الانتخابات.

وأفادت وسائل الإعلام بأن المرشح لرئاسة برشلونة توني فريسكا وضع سلسلة من الملصقات في جميع أنحاء المدينة لمهاجمة منافسه خوان لابورتا بالإضافة إلى فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني.

وألمحت وسائل الإعلام أن شعار (لن أسمح لفار-نتينو بالسيطرة على الليجا) يشير إلى فلورينتينو بيريز وتحيز الحكام لغريم برشلونة التقليدي ريال مدريد.

وسلطت وسائل الإعلام الضوء على ملصق آخر بشعار جاء فيه (يبدو أنه في المناقشات شخص ما يجعلني أود الذهاب للوز دي جاس) وكشفت وسائل الإعلام أن لوز دي جاس هو الملهى الليلي الشهير الذي حمل فيه لابورتا ألقاب برشلونة حين كان رئيسًا للنادي الكتالوني.

وأوضحت وسائل الإعلام أن هذه السخرية من لابورتا بسبب عدم حضوره أية مناظرات انتخابية والتي تواجد بها فريسكا وفونت فقط.

ولفتت وسائل الإعلام أن آخر الملصقات كان (اليوم هو يوم جيد للذهاب لتناول الإفطار في رويس، ألا تعتقد ذلك؟) ويأتي هنا الانتقاد لجوان أوليفر الذي كان الرئيس التنفيذي لبرشلونة في فترة رئاسة لابورتا وكان رئيسا لنادي رويس عل الرغم من أن لابورتا نفى تماما علاقته بالنادي.

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