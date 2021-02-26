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بمناسبة العيد الوطني الكويتي.. عبدالله الرويشد يطرح "فوق فوق" (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:46 ص
بوابة الفجر
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طرح المطرب الكويتى عبد الله الرويشد أغنية "فوق فوق" تزامنا مع احتفالات الكويتيين بالعيد الوطني للكويت.

وأذيعت الأغنية عبر قناة الرويشد الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

أغنية "فوق فوق" من غناء عبدالله الرويشد وكلمات ساهر وألحان عبدالله القعود وتوزيع محمد البعيجان ومكس وماستر خالد بهجت وكورال بنات وشباب كويتيين.


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