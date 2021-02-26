رابط مباشر.. شاهد مسرحية بودي جارد للزعيم عادل إمام "عرض أول"





تصدرت مسرحية بودي جارد للنجم الكبير عادل إمام "الزعيم"، تريند محرك البحث جوجل، عقب الموافقة على عرضها للجمهور والإفراج عنها بعد أكثر من 10 سنوات.





مسرحية بودي جارد متاحة للجميع





وفاجأت الهيئة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، جمهور الوطن العربي بإعلانها عن عرض مسرحية بودي جارد للنجم عادل إمام عبر منصة "شاهد" اليوم الجمعة.





عرض مسرحية بودي جارد الأول





وترقبت الجماهير المصرية والعربية بدء عرض مسرحية بودي جارد والتي تضم العديد من النجوم على رأسهم الزعيم عادل إمام والجميلة رغدة وإخراج رامي إمام.





أصعب ليالي مسرحية بودي جارد





من جانبه، كشف المخرج المصري رامي إمام نجل الفنان الكبير عادل إمام، عن أصعب ليلة مرت على والده، والتي بكى فيها بشدة، خلال عرض مسرحية بودي جارد بسبب موت النجم مصطفى متولي.





بكاء الزعيم في مسرحية بودي جارد





وأوضح رامي مخرج مسرحية بودي جارد أن فريق العمل من بينهم عادل إمام، تعرض لليلة صعبة حين توفى الراحل مصطفى متولي زوج شقيقة الزعيم، والذي كان يشارك في هذا العمل المسرحي.





وفاة متولي خلال مسرحية بودي جارد





لفت مخرج مسرحية بودي جارد إلى أن وفاة الفنان مصطفى متولي كانت في عام 2000، بعد سنة من بدء عرض المسرحية، مضيفاً: "كانت لحظات صعبة علينا جميعا خاصة الوالد".





موقف صعب على فريق مسرحية بودي جارد





وأكد رامي إمام أن فريق عمل مسرحية بودي جارد واصل تقديمها في تلك الليلة بسبب الجمهور الذي حجز تذاكر العرض مسبقا، حيث قال "الزعيم": "صحيح أن المسرح لا يعوقه إلا القبر، لكن ما ذنب الجمهور الذي حجز التذاكر وانتظر ليرى العمل أن يحرم منه هذه الليلة"، وبمجرد انتهاء العرض أغلقت الستارة، وانهار فريق العمل، ورأيت الأستاذ عادل يبكي بشدة، لم أره يبك بهذه الطريقة من قبل.





عرض مسرحية بودي جارد





وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أنه ولأول مرة سيتم عرض مسرحية بودي جارد اليوم الجمعة الموافق الـ26 من فبراير على منصة "شاهد".





شاهد مسرحية بودي جارد





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أحداث مسرحية بودي جارد





وتدور أحداث مسرحية بودي جارد حول سجين "عال إمام" يبرم صفقة قبل خروجه، مع رجل أعمال بارز ويعمل في تأمين زوجته "رغدة" لاحقا، إلى جانب كوكبة من ألمع النجوم.





مدة مسرحية بودي جارد





يُذكر أن مسرحية بودي جارد تم تصويرها قبل 19 سنة تقريبا ولم تعرض على شاشات التلفزيون مطلقاً، وهي تبلغ ساعتين وأربع و54 دقيقة دون فواصل إعلانية.







