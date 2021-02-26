عاجل.. "البنتاجون" يعلن تفاصيل الضربة الجوية على مواقع في سوريا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن تفاصيل الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على بعض الفصائل الموالية لإيران في سوريا.





وقال البنتاجون في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إن القوات الأميركية قصفت بتوجيه من بايدن منشآت لميلشيا مدعومة من إيران في سوريا.





وأضاف، أن الغارة الأميركية في سوريا رد على استهداف التحالف والأميركيين في العراق، ودمرت عدة مواقع تستخدمها ميليشيا "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء.





وشدد على أن الغارة رسالة واضحة بأن بايدن سيتحرك لحماية الأميركيين والتحالف.





وفي وقت سابق، نقلت القناة عن وكالة أنباء رويترز، قولها إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بتنفيذ ضربة على بعض الفصائل الموالية لإيران في سوريا.



