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"خبر رحيله مؤلم".. نانسي عجرم تنعى الفنان الكويتي مشاري البلام

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
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نعت المطربة اللبنانية نانسي عجرم الفنان الكويتي مشاري البلام الذي توفي عن عمر ناهز الـ 48 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.


وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "مؤلم خبر رحيل الممثل مشاري البلام.. أحرّ التعازي لعائلته ومحبيه".


وتوفي منذ قليل الفنان الكويتي مشاري البلام، مساء أمس الخميس، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وكان حسن البلام أحد أقارب مشاري، قد نشر صورة للراحل وعلق قائلا "ان لله وان اليه راجعون".


وأدى البلام العديد من الأدوار المركبة، مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك، والأصم الأبكم وغيرها.


وكان الممثل الكويتي قد نشر، مؤخرا، صورة وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.


لكن البلام عاد في وقت لاحق ليطلب من جمهوره أن يدعو له، لأنه أصيب بالعدوى المسببة لمرض "كوفيد 19" وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج



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