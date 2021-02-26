عاجل.. أول ظهور لمحمد منير بعد أزمته الصحية (صور)

















يذكر أن محمد منير، تعرض لأزمة صحية قبل فترة، استدعت نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها وجمهورها، بعض من الصور من تجمعها مع أصدقائها.ونشرت إلهام شاهين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور لها برفقة أصدقائها ومن ضمنهم الفنان محمد منير في في أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤخرًا إضافة إلى الفنانة ليلى علوي وآخرون.وعلقت قائلة: "بحب أصدقائى و صديقاتى من كل قلبى .. و بفرح لما نتجمع .. يارب دايما يجمعنا فى أوقات حلوة ..الكينج محمد منير منور الدنيا كلها و ربنا يعطيك الصحه و تسعدنا دايما بفنك الجميل .. أما الجميلات القمرات صديقاتى و زميلاتى فى برج الجدى .. ليلى علوى و سميرة سعيد .. فعلا أطيب و أنقى و أجدع صديقات".وتابعت: "ربنا يخلينا كلنا لبعض .. و أمير حبيب قلبى، أنا بحبكم كلكم و بتمنالكم كل الخير من كل قلبى .. يارب كلكم دايما ناجحين و فرحانين و فى أحسن صحة و ربنا يحميكم من كل شرحبايبى".