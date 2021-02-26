تعرف على موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري

كشف مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي عن مواعيد 7 جولات من عمر الدوري المصري لنسخة العالم الجاري.





موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري





وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن تقام المواجهة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري يوم 18 أبريل المقبل على أرضية ستاد القاهرة ثم تقام مباراة الجولة 21 يوم 10 مايو المقبل بنفس الملعب.





من جانبه تقرر إقامة مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضد بيراميدز يوم 2 مايو المقبل على أرضية ستاد القاهرة ضمن إطار منافسات الجولة 19 للدوري المصري.





وأخيرا استقرت الجبلاية على إستكمال منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في الفترة بين 14 إلى 24 أبريل المقبل وكذلك إقامة مباريات دور الستة عشر.



