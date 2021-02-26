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آخر مستجدات آزمة بارتوميو في برشلونة
الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:59 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر مستجدات المأزق المالي الذي وقع فيها مجلس الإدارة السابق لنادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.
ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن إدارة الفريق الكاتلوني منحت وكيل اللاعبين جوسيب ماريا مينجويلا الابن، عمولة 10 ملايين يورو، وذلك من أجل التفاوض في صفقة البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا".
وأضافت:"وجاء بنص العقد بين إدارة الفريق الكاتلوني ومينجويلا أنه لم يتم دفع المبالغ إلا بعد توقيع مالكوم للبارسا، الذي تعاقد معه من قبل، وذلك عقب أزمة مع نادي روما مقابل 41 مليون يورو قادما من بوردو الفرنسي".
ووتابعت:"تم توقيع هذا العقد في 2 يوليو 2018، ووقعه بارتوميو وجوردي ميستري وأوسكار جراو وجوسيب ماريا مينجويلا".
واختتمت:" المبلغ المتبقي تم استخدامه لدفع غرامات لفريق روما، وهذا عقب إنهاء الاتفق على ضم مالكوم، حيث أنزل مسؤولو برشلونة اللاعب من الطائرة المتجهة للعاصمة الإيطالية، على حد تعبيره.
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