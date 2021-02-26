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آخر مستجدات آزمة بارتوميو في برشلونة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:59 ص
بارتوميو
بارتوميو
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر مستجدات المأزق المالي الذي وقع فيها مجلس الإدارة السابق لنادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن إدارة الفريق الكاتلوني منحت وكيل اللاعبين جوسيب ماريا مينجويلا الابن، عمولة 10 ملايين يورو، وذلك من أجل التفاوض في صفقة البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا".

وأضافت:"وجاء بنص العقد بين إدارة الفريق الكاتلوني ومينجويلا أنه لم يتم دفع المبالغ إلا بعد توقيع مالكوم للبارسا، الذي تعاقد معه من قبل، وذلك عقب أزمة مع نادي روما مقابل 41 مليون يورو قادما من بوردو الفرنسي".

ووتابعت:"تم توقيع هذا العقد في 2 يوليو 2018، ووقعه بارتوميو وجوردي ميستري وأوسكار جراو وجوسيب ماريا مينجويلا".

واختتمت:" المبلغ المتبقي تم استخدامه لدفع غرامات لفريق روما، وهذا عقب إنهاء الاتفق على ضم مالكوم، حيث أنزل مسؤولو برشلونة اللاعب من الطائرة المتجهة للعاصمة الإيطالية، على حد تعبيره.

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