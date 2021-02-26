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تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في جمهورية مصر العربية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:07 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تعتبر مواقيت الصلاة اليومية أحد الأمور التي يزداد البحث عليها دوماً، عبر محركات البحث، من أجل معرفة موعد كل صلاة، لتأدية الفروض وعدم التأخر في أدائها.

مواقيت الصلاة اليوم

وفرضت الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل، وهي أحد أركان الإسلام الرئيسية، والتي تتضمن شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

وحرصا من بوابة الفجر على تلبية متطلبات قرائنا ومتابعينا الكرام، نقدم لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في عدد من محافظا جمهورية مصر العربية.

مواقيت الصلاة 

وتضم مواقيت الصلاة 5 مواقيت، تتم تأدية الصلوات الخمس المفروضة على كل مسلم "الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء"، إلى جانب موعد الشروق.
 
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى محافظة القاهرة

صلاة الفجر 4:59  صباحاً.

الشروق 6:25 صباحاً.

آذان الظهر 12:08 مساءً.

آذان العصر 24: 3 مساءً.

آذان المغرب 5:52 مساءً.

آذان العشاء 7:09 عشاءً.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى الإسكندرية

صلاة الفجر 5:04 صباحاً.

وقت الشروق 6:31  صباحاً.

آذان الظهر 12:13 مساءً.

آذان العصر 3:28 مساءً.

آذان المغرب 5:55 مساءً.

آذان العشاء 7:13 مساءً.
     
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر 4:56 صباحاً.

الشروق 6:21 صباحاً.

آذان الظهر 12:04 مساءً.

آذان العصر 3:20 مساءً.

آذان المغرب 5:48 مساءً.

آذان العشاء 7:05 مساءً.    
  
مواقيت الصلاة اليوم بشرم الشيخ

صلاة الفجر 4:47 صباحاً.

صلاة الشروق 6:11 صباحاً.

صلاة الظهر 11:56 صباحاً.

صلاة  العصر 3:13 مساءً.

صلاة المغرب 5:42 مساءً.

صلاة العشاء 6:57 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان  

صلاة الفجر 4:53 صباحاً.

صلاة الشروق 6:14 صباحاً.

صلاة الظهر 12:02 صباحاً.

آذان العصر 3:21 مساءً.

موعد آذان المغرب 5:50 مساءً.

موعد آذان العشاء 7:03 مساءً.


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