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نجم الزمالك السابق يكشف عن الأزمة الخطيرة التي تهدد الأبيض

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:31 ص
محمد عواد
محمد عواد
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق وادي دجلة ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق أنه لا يوجد شيء في كرة القدم برفض أي لاعب الجلوس احتياطي لزميله في الفريق.

وأوضح وليد صلاح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن من البداية كان لابد من وقفة صارمة".

وتابع :"محمد عواد يحصل على 16 مليون جنيه في الموسم الواحد وأبو  جبل طلب الحصول على نفس راتب محمد عواد".

وأضاف :"النفسنة في كرة القدم سيكون لها تأثير سلبي على الإطلاق على الفريق بأكمله".

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