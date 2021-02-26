صحيفة ألمانية: كلوب يقترب بشدة من الرحيل عن ليفربول

كشفت تقارير ألمانية، عن اقتراب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، من العودة إلى موطنه وقيادة منتخب ألمانيا خلال الفترة المقبلة.





ويعد مستقبل كلوب على "كف عفريت"، بعدما خسر ليفربول في أربع مباريات متتالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن كلوب أصبح قريبا من الرحيل عن ليفربول، رغم أنه يرتبط بعقد حتى صيف 2024.





وتابعت الصحيفة، أن هناك فرصة بنسبة 68% لكلوب في خلافة يواكيم لوف في المنتخب الألماني بعد نهائيات كأس العالم 2022، بينما بنسبة 32% سيظل مع ليفربول.





وأشارت الصحيفة، أن كلوب قد يغادر ليفربول في صيف 2022، ما يمنحه 6 أشهر من الراحة قبل تولي قيادة منتخب ألمانيا.



