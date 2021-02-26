"بحب الجدعنة" لحمادة هلال تحقق نجاحًا بعد ساعات قليلة من عرضها

حققت أغنية المطرب حماده هلال، الجديدة "بحب الجدعنة" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع نشر الفيديوهات الشهير "يويتوب".

والأغنية من كلمات شندى وكنكة، ومن ألحان حمادة هلال والمدفعجية ومن إخراج محمد القاضى ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وتقول كلمات الأغنية:.. أنا أنا ابعد عني بلاش أنا أنا أفرق عنك 100 سنة أنا ضد العكننة أنا أجدع منك أنا وبحب الجدعنة ومليش في النفسنة.

يذكر أن الفنان حمادة هلال يخوض سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "المداح" الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة السورية نسرين طافش.

وتقرر عرض المسلسل ضمن الماراثون الرمضاني 2021، ويدور مسلسل المداح في إطار خاص حول عالم الروحانيات والأسرار غريبة الأطوار.



