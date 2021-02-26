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نجم الأهلي السابق: إمام عاشور من أهم لاعبي الوسط في الفترة الحالية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:05 ص
امام عاشور
امام عاشور
أمل الحلفاوي
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أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، أن إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يمتلك إمكانيات كبيرة.

وأشار أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو الذي يذاع على قناةten، إلى أن إمام عاشور، من أهم لاعبي الوسط خلال الفترة الحالية، ولا غنى عنه في الزمالك.

وشدد على أنه يرشحه للانضمام إلى المعسكر القادم للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري لمباراة جزر القمر وكينيا  في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتابع، "الزمالك فريق كبير، ولن يقف على رحيل مصطفى محمد، والأندية الكبيرة لا تقف على أحد مهما كانت قيمته الفنية".

واختتم، "سيف الدين الجزيري وأسامة فيصل يمكنهما تعويض رحيل مصطفى محمد، بشرط حصولهما على الفرصة الكاملة لقيادة الهجوم الأبيض".

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