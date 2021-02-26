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مانشستر يونايتد مهتم بضم هدف ليفربول

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:03 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع هدف نادي ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد مستعد للتعاقد مع البرازيلي رافينيا، لاعب فريق ليدز يونايتد خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد سيتحرك للتعاقد مع رافينيا، في حال عدم تجديد عقد الأوروجوياني إدينسون كافاني.

وأشارت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد سيواجه صعوبة في التعاقد مع رافينيا، في ظل رغبة ليفربول في ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويقدم رافينيا مستويات رائعة مع ليدز يونايتد، حيث تمكن صاحب الـ24 عاما، من تسجيل 7 أهداف وصنع 7 أخرى في جميع المسابقات.

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مانشستر يونايتد فريق ليدز يونايتد

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