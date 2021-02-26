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بعد إصابتها بالسرطان.. مذيعة "نايل لايف" لينا شاكر تكشف تفاصيل مؤلمة عن تجربتها مع المرض

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:58 ص
بوابة الفجر
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أعلنت الإعلامية لينا شاكر المذيعة بقناة "نايل لايف" إصابتها بمرض السرطان وتجربتها مع المرض عبر منشور مطول لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتبت: "أنا كان بقالى سنه بحاول أخلى شعرى كيرلى طبعا هى معاناة بجد بس عشان اصمد اشتريت باروكة عشان البسها فى الشغل لحد ما شعرى يظبط ويتحسن وجيت فى وقت بصيت للباروكة كده وقلت تفتكرى حتحتاجيها فى يوم لو أخدتى كيميائى وده ماكنش يقين بس هى فكره خطرت على بالى وأول أما خلصت السنه وشعرى ابتدى يتحسن ويبقى كيرلى حصلت المفاجأة انى بالصدفة أحس أن فى حتة بلية كده فى جسمى وفورا رحت اشوف ايه دى ومن هنا ابتديت الرحلة، عملت الفحوصات والتحاليل واتشخصت وعملت العملية وأخدت الكيماوى وبعدها الإشعاعي". 


وأضافت: "الحقيقة أن ماخدتش الخبر ده زى بقية الناس أن صحيح جالى لحظه الانهيار كانت وأنا بعمل المموجرام وماكنتش لسه اتشخصت بس لأنى كنت بدعى ربنا أنه ياخذنى وأنا على رجلى وفى صحتى وكنت متصورة أنه حيكتبهالى بس فى اللحظة دى زعلت لأنى ابتديت أحس أنا داخلة على إيه وفكرنى بكل اللى عيشته مع ماما والحقيقة أنى مش عايزة أعيشه تانى مع أي حد عزيز أو غالى عليا وكنت فاكره إنى خلاص اخدت نصيبى من المرض فى كل اللى عيشته وشفته مع أمى بس اتضح أنه كاتب لى غير كده وأسرع مما كنت اتخيل أنا كنت بقول اكيد حيجيلى كانسر زى ماما بس ما تخيلتش أنه يكون بدرى كده وانا عندى ٤٣ سنه وادينى عرفت بنفسى الإحساس ودوقت جلسات الكيماوى والإشعاعى كمان".


وانهت حديثها قائلة: "أنا بكتب كل الرغى ده عشان أوصل للإحساس اللى عندى دلوقتى أن أنا مش زعلانة ومش خايفة أنا بس طالبة منه اللطف، وأنا قدها إن شاء الله، وزى أما كانت أمى بتعمل كانت بتستحمل وراضية، وحمداه طول الوقت وقوية، أنا كمان هكون زيها.

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