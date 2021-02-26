نجم الأهلي السابق: محمد شريف الأحق بقيادة هجوم الأحمر

علق محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، على مستوى الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، منذ أن انضم إلى الأهلي.





وأكد أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو الذي يذاع على قناة النهار، أنه لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن، رغم أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، يثق فيه بشكل كبير.





وأشار إلى أن هناك حالة من عدم الإنسجام بين صانعي اللعب في النادي الأهلي و المهاجم والتر بواليا.





وأوضح أنه يتمنى أن يمنح موسيماني الفرصة لمحمد شريف، خاصةً أن اللاعب كان قد شارك في الدوري المصري وأبلى بلاءً حسناً في قيادة الهجوم الأحمر.



