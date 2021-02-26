Advertisements

نجم الأهلي السابق: محمد شريف الأحق بقيادة هجوم الأحمر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:30 ص
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
Advertisements
علق محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، على مستوى الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، منذ أن انضم إلى الأهلي.

وأكد أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو الذي يذاع على قناة النهار، أنه لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن، رغم أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، يثق فيه بشكل كبير.

وأشار إلى أن هناك حالة من عدم الإنسجام بين صانعي اللعب في النادي الأهلي و المهاجم والتر بواليا.

وأوضح أنه يتمنى أن يمنح موسيماني الفرصة لمحمد شريف، خاصةً أن اللاعب كان قد شارك في الدوري المصري وأبلى بلاءً حسناً في قيادة الهجوم الأحمر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد ابو الدهب الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. الولايات المتحدة تشن غارات جوية على سوريا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول ظهور لمحمد منير بعد أزمته الصحية (صور)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة عاجلة من رئيس الشهر العقاري للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ مناعة وفيروسات يزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يعرض نجمه للبيع في نهاية الموسم

منذ ساعتين و 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

12:18 ص

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

10:00 م

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

12:24 ص

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

08:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»