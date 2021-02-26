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بشرى سارة في باريس سان جيرمان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:42 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
محمد سامي
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بدأ خوان بيرنات لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، تدريبات منفردة بالكرة، والركض، في مرحلة تأهيله الأخيرة من إصابة الرباط الصليبي.

وقام الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، بنشر صور من مران يوم الخميس، للاعب الإسباني خوان بيرنات، وهو يؤدي تدريبات منفردة بالكرة.

وكان بيرنات أصيب في 16 سبتمبر 2020 بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة ميتز في الدوري الفرنسي، أي ما يزيد عن 5 أشهر.

وأنهى صاحب الـ 27 عامًا برنامجه العلاجي، وبدأ مرحلة التأهيل، استعدادًا للإنضمام إلي التدريبات الجماعية، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد بيرنات في نهاية الموسم الحالي، ويريد النادي الباريسي في تجديد عقده، حيث انضم للفريق قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، في صيف عام 2018، لمدة 3 مواسم.

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