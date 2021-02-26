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ليدي غاغا تعرض مكافأة نصف مليون دولار لمن يعثر على كلبيها!

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:21 ص
بوابة الفجر
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عرضت المغنية الأمريكية، ليدي غاغا، مكافأة قدرها نصف مليون دولار، بعد حادث سرقة وإطلاق نار.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية أن غاغا تعرض الحصول على 500 ألف دولار لمن يستطيع العثور على كلبيها الفرنسيين "كوجي" و"جوستاف"، اللذان تعرضا  للاختطاف في هوليوود من جانب رجل أطلق النار على من يتولى تمشيتهما، بحسب ما صرح به مصدرين تابعين لليدي غاغا.

وقالت المصادر إن نجمة البوب "تعرض مكافأة قدرها نصف مليون دولار لأي شخص لديه الكلبان دون طرح أي أسئلة"، وأضافا أنه يمكن مراسلة بريد إلكتروني محدد من أجل الحصول على الجائزة.

وبحسب إفادة شرطة لوس أنجلوس، فإن الضحية كان يسير مع الكلاب عندما أطلق عليه رجل مجهول النار، ونُقل إلى مركز سيدارز سيناء الطبي.

وقالت مصادر مقربة من ليدي غاغا إن الرجل الذي كان برفقة الكلاب "يتعافى بشكل جيد".

وتبحث السلطات الأمريكية حاليا عن مطلق النار، الذي قالوا إنه استخدم مسدس نصف أوتوماتيكي وانطلق مسرعا من مكان الحادث في سيارة بيضاء.

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الكلمات المفتاحية

مغنية ليدي غاغا امريكية

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