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أروابارينا يضع شرطا للرحيل عن بيراميدز

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:00 ص
أروابارينا
أروابارينا
محمد جمال
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تعادل فريق بيراميدز أمام نظيره الجونة ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز أمس إيجابيًا بهدف لكل منهما.

واشترط الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه من أجل الرحيل عن الفريق وفسخ عقده بالتراضي.

وأكد الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" أن العقد بين مسؤولي بيراميدز والمدرب الارجنتيني، يحتوي علي بند يسمح للمدير الفني الحصول علي قيمة راتبه لمدة سنة في حال رحيله عن الفريق في السنة الأولي. 

وأوضح ياسين أن بيراميدز ليدهم رغبة في التخلص من المدير الفني لاسيما في ظل تواضع نتائج الفريق هذا الموسم، بصورة لا تتناسب مع الصفقات والتدعميات التي ابرمها النادي في بداية الموسم.

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