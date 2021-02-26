دفعة معنوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

تلقى المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، خبرًا سعيدًا في تدريبات الفريق الجماعية صباح أمس الخميس.





وكان برشلونة حقق فوزًا كبيرًا على إلتشي بثلاثية نظيفة، أمس الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني، ليحتل المركز الثالث برصيد 50 نقطة.





ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة، شارك في جزء من التدريبات الجماعية، استعدادًا لدخوله قائمة فريقه أمام إشبيلية.

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ويواجه برشلونة نظيره إشبيلية في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الليغا، يوم السبت المقبل.





وأشارت الصحيفة: ان البارسا يخطط لمشاركة أراوخو أمام الفريق الأندلسي، قبل المواجهة التي ستجمعهم مجددًا يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب الكامب نو.





وكان رفقاء ليونيل ميسي خسروا في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، بهدفين نظيفين، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان منذ 3 أسابيع.



