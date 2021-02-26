الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" أن احد الوسطاء عقد جلسة مع اللاعب في الاسكندرية، وطلب منه عدم تمديد عقده مع الزمالك او التوقيع علي عقود جديدة، لتسهيل انتقاله الي الأهلي عقب انتهءا عقده مع الفارس الأبيض.





ويعد سيسيه أحد اللاعبين الأجانب المميزين في الدوري في المصري، في ظل تألقه المستمر منذ سنوات مع الاتحاد السكندري الذي يلعب له علي سبيل الاعارة.





ويذكر أن النادى الأهلى خسر اللقاء الماضي أمام فريق سيمبا التنزانى ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد.



