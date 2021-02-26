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موعد مواجهتي الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:01 ص
الاهلي
الاهلي
محمد سامي
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قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإعلان مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز، من الجولة الخامسة عشر، حتي الجولة الحادية والعشرين.

وشهدت المواعيد المحددة، إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الدورين الأول والثاني، خلال شهر رمضان المبارك، في أبريل ومايو المقبلين.

وستقام مباراة الدور الأول المؤجلة من الجولة الرابعة، بين الزمالك والأهلي يوم 18 أبريل المقبل، في التاسعة والنصف مساءً، على ملعب القاهرة الدولي.

بينما تقام مواجهة الدور الثاني في الجولة الـ 21، يوم 10 مايو القادم، على ملعب القاهرة أيضًا، في التاسعة والنصف مساءً، حيث ستكون بعد المباراة الأولي بعشرين يومًا فقط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر لقاء واحد فقط.

بينما المارد الأحمر يتواجد في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز في ست لقاءات، وتعادل في ثلاثة، ولم يخسر أي مباراة، وله 3 مباريات مؤجلة.

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