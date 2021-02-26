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نجم الزمالك مطلوب في الدوري التركي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:30 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
ريهام عبد المحسن
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يسعى التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك للعب في أوروبا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وتحديدًا عقب نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

وأعرب اسطنبول باشاك شهير التركي في الأيام الماضية عن اهتمامه بالتعاقد مع النجم التونسي في الفترة المقبلة.

ويخطط مسئولو النادي التركي لإغراء ساسي بالحصول على خدماته خصوصًا أن الصفقة ستكون بطريقة الانتقال الحر بعد أن رفض النجم التونسي جميع محاولات مسئولي الزمالك من أجل تجديد عقده.

وكانت مفاوضات الزمالك قد تعثرت بشكل كبير مع فرجاني ساسي في الأيام الماضية كما أنه هناك حالة من جماهير الفارس الأبيض ضد النجم التونسي بسبب رغبته في وضع شروط من الصعب على الزمالك تنفيذها في الوقت الحالي.

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