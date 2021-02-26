آخر تطورات تجديد خماسي باريس سان جيرمان

ذكر ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي أخر التطورات في تجديد عقود خمس نجوم من الفريق الباريسي على رأسهم كيليان مبابي ونيمار جونيور وأنخيل دي ماريا وجوليان دراكسلر وبيرنات.





وعن مستقبل كيليان مبابي, قال ليوناردو في تصريحات لوسائل الإعلام:" سنصل إلى لحظة اتخاذ القرار، المفاوضات مستمرة."





وعن تجديد عقد نيمار جونيور, علق ليوناردو قائلا:" إنه يسير في الطريق الصحيح ونحن نواصل المناقشات مع بقية اللاعبين مثل كيليان مبابي وكذلك بيرنات ودي ماريا ."





واختتم ليوناردو تصريحاته قائلا: "فكرتنا هي مواصلة المقاوضات مع اللاعبين وسرعة تمديد عقودهم، لدينا مناقشات بالفعل مع جوليان دراكسلر ولكنها كانت قليلة لكنه يبقى لاعباً مهماً."



