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صراع شرس على جوهرة نورويتش

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:31 ص
نوريتش سيتي
نوريتش سيتي
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه يوجد العديد من الأندية داخل إنجلترا وخارجها أعربت عن اهتمامها بالظهير الأيمن الإنجليزي الشاب ماكس أرونز نحم نورويتش سيتي الإنجليزي.

وأفادت شبكة سكاي سبورت البريطانية بأن إيفرتون من أكثر الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الإنجليزي في الوقت الحالي.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن أرونز البالغ من العمر 21 عاماً تراقبه العديد من الأندية أبرزها إيفرتون ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني.

وأوضحت صحيفة مترو البريطانية أن مانشستر يونايتد من الأندية المهتمة بالنجم الإنجليزي أيضاً وألمحت أن نورويتش حدد السعر الذي سيبيع به أرونز وهو 35 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن نورويتش سيتي رفض عرض جاد من أجل أرونز من روما الإيطالي في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

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