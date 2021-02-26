موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت 6 مارس المقبل، ضمت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الترجي من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في المجموعة، وذلك بعد التعادل في الجولة الأولى والثانية أمام كل من مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.





ومن المقرر أن تُذاع مباراة الترجي والزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات بي إن سبورت، وتحديدًا قناة beIN Sports HD 7.





ويحتل الترجي التونسي صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد الزمالك حاليًا في المركز الثالث برصيد نقطتين، خلف مولودية الجزائر الوصيف بفارق الأهداف.



