Advertisements

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:01 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت 6 مارس المقبل، ضمت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الترجي من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في المجموعة، وذلك بعد التعادل في الجولة الأولى والثانية أمام كل من مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الترجي والزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات بي إن سبورت، وتحديدًا قناة beIN Sports HD 7.

ويحتل الترجي التونسي صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد الزمالك حاليًا في المركز الثالث برصيد نقطتين، خلف مولودية الجزائر الوصيف بفارق الأهداف.

أخبار تهمك

رسالة عاجلة من رئيس الشهر العقاري للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 16 ساعة

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول ظهور لمحمد منير بعد أزمته الصحية (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك مطلوب في الدوري التركي

منذ ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تشن غارات جوية على سوريا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يعرض نجمه للبيع في نهاية الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

05:30 ص

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

12:18 ص

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

10:00 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»