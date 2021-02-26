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يوفنتوس يعلن عن خسائر المالية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:00 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
وكالات
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كشف نادي يوفنتوس عن خسائر بلغت 113,7 مليون يورو (139 مليون دولار) في النصف الأول من السنة المالية الحالية، في زيادة أكثر من ضعف القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مع استمرار تداعيات فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن "السيدة العجوز "تأثر النصف الأول من السنة المالية 2020-2021 بشدة في انتشار كوفيد-19 والقيود المتخذة التي فرضتها السلطات".

وتابع "أثر الوباء بشكل مباشر وكبير، قبل كل شيء، على مبيعات التذاكر ومبيعات المنتجات، ما أدى إلى تأثير سلبي على الدخل من هذه العمليات وصافي الدخل والديون المالية".

وكانت قد بلغت الخسائر في النصف الأول من السنة المالية السابقة 50,3 مليون يورو.

وكان يوفنتوس أعلن عن خسائر بقيمة 89,7 مليون يورو للسنة المالية 2019-2020، التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وأشار النادي الواقع في مدينة تورينو إلى "الاتجاه الإيجابي للعائدات من عقود الرعاية والإعلانات" الذي كان أعلى بقليل من العام السابق.

وتابع "قوبلت هذه الآثار السلبية جزئياً بارتفاع الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني والإذاعة".

كما ارتفعت العائدات من التجارة الإلكترونية بنسبة 60% لتعويض الانخفاض في الإيرادات من الشراء المباشر بالحضور الجسدي من متاجر النادي.

حقق يوفنتوس العام الماضي لقب الدوري للموسم التاسع توالياً، إلا انه فشل في تجاوز الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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يوفنتوس خسائر مالية

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