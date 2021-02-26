قضية بيكنباور تسقط بالتقادم

ذكرت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنها لا تستطيع مقاضاة الأسطورة فرانز بكنباور الفائز بكأس العالم واثنين آخرين من مسؤولي اللعبة في ألمانيا في قضية رشوة مزعومة، بسبب سقوط القضية بالتقادم.





وخلصت لجنة تحقيق تابعة لـ"فيثفا" في 2016 إلى أن بكنباور وتيو تسفانتسيغر وهورست شميت انتهكوا لوائح الاتحاد الدولي لمحاربة الرشوة والفساد خلال حملة ألمانيا الناجحة لاستضافة كأس العالم 2006. ونفى الثلاثة ارتكاب أي أخطاء.





وقالت لجنة القيم في "فيفا" إنها لا تستطيع المضي قدماً في القضية لسقوطها بالتقادم.





وأضافت "انتهت فترة التقادم في 2012 بالنسبة لتصرفات بكنباور وأيضاً في 2015، بالنسبة لسلوك تسفانتسيغر والسيد شميت مما يحول دون مقاضاتهم وفقاً للمادة 12 من (ميثاق أخلاقيات فيفا).





وفي 2016 وجه الفيفا تحذيرا وفرض غرامة سبعة آلاف فرنك سويسري على بكنباور لعدم تعاونه مع التحقيقات الخاصة بعروض استضافة 2018 و2022.



