مبابي يتصدر قائمة الأغلى في العالم 2021

كشفت تقارير عالمية عن قائمة الأغلى في العالم بين نجوم كرة القدم العالميين.





ويعد الفرنسي كيليان مبابي بطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، ومهاجم باريس سان جيرمان، هو اللاعب الأغلى على مستوى العالم خلال عام 2021، وفقاً لمؤسسة كي بي إم جي للاستشارات.





ويأتي خلف مبابي كل من الإنجليزيين هاري كين ورحيم سترلينغ لاعبا توتنهام ومانشستر سيتي على الترتيب.





وضمت القائمة أيضاً كل من جادون سانشو (بروسيا دورتموند)، نيمار (بي إس جي)، محمد صلاح (ليفربول)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول) وساديو ماني (ليفربول).





وغاب النجمان المخضرمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذان حصدا 11 جائزة للكرة الذهبية عن قائمة أغلى عشرة لاعبين.



