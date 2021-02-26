Advertisements

في مقدمتهم توني كروس.. نجوم كرة القدم يتعرضون للكراهية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:02 ص
توني كروس
توني كروس
وكالات
Advertisements
ذكر العديد من نجوم كرة القدم في مقدمتهم توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، أنهم يتعرضون لرسائل من الكراهية.

وتضمن شريط الفيديو الذي نشرته وكالة "رياضة 360" تواجد 14 لاعباً إلى جانب كروس، مثل نيكلاس سوله مدافع بايرن ميونخ ودايوت أوباميكانو لاعب لايبزغ وتيمو هورن لاعب كولن.

وقال كروس: "المضايقات الإلكترونية هي مشكلة نتعرض لها جميعا في المجتمع، حيث يجرؤ الناس على فعل أشياء خلف ملفات شخصية مجهولة الهوية".

وتتضمن رسائل الكراهية الموجهة للاعبين عبارات مثل "أتمنى أن تموت في الجحيم" وهي رسالة موجهة لكروس، فيما كانت رسالة أخرى تتضمن عبارة "سأطعنك" موجهة لهورن لاعب فريق كولون.

وذكر الفيديو: "خطاب الكراهية ليس تعييراً عن رأي"، وأضاف: "خطاب الكراهية والمضايقات الإلكترونية هي جريمة تحدث في كثير من الأحيان دون أي عواقب".

واكتسبت القضية اهتماماً كبيراً من مختلف الدول، كما تم مناشدة شركات التواصل الاجتماعي باتخاذ تدابير أكثر صرامة، كما تكثف سلطات الدول جهودها.

من جانبه، رحب مدرب فريق لايبزغ جوليان ناغلسمان، بفكرة الفيديو وقال:" أتمنى أن يكون هناك حل لإنهاء المضايقات الإلكترونية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد توني كروس ترتيب ريال مدريد في الليجا

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الزمالك مطلوب في الدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 10 ساعات

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة عاجلة من رئيس الشهر العقاري للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يعرض نجمه للبيع في نهاية الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تشن غارات جوية على سوريا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول ظهور لمحمد منير بعد أزمته الصحية (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

05:30 ص

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

12:18 ص

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

10:00 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»