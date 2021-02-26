في مقدمتهم توني كروس.. نجوم كرة القدم يتعرضون للكراهية

ذكر العديد من نجوم كرة القدم في مقدمتهم توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، أنهم يتعرضون لرسائل من الكراهية.





وتضمن شريط الفيديو الذي نشرته وكالة "رياضة 360" تواجد 14 لاعباً إلى جانب كروس، مثل نيكلاس سوله مدافع بايرن ميونخ ودايوت أوباميكانو لاعب لايبزغ وتيمو هورن لاعب كولن.





وقال كروس: "المضايقات الإلكترونية هي مشكلة نتعرض لها جميعا في المجتمع، حيث يجرؤ الناس على فعل أشياء خلف ملفات شخصية مجهولة الهوية".





وتتضمن رسائل الكراهية الموجهة للاعبين عبارات مثل "أتمنى أن تموت في الجحيم" وهي رسالة موجهة لكروس، فيما كانت رسالة أخرى تتضمن عبارة "سأطعنك" موجهة لهورن لاعب فريق كولون.





وذكر الفيديو: "خطاب الكراهية ليس تعييراً عن رأي"، وأضاف: "خطاب الكراهية والمضايقات الإلكترونية هي جريمة تحدث في كثير من الأحيان دون أي عواقب".





واكتسبت القضية اهتماماً كبيراً من مختلف الدول، كما تم مناشدة شركات التواصل الاجتماعي باتخاذ تدابير أكثر صرامة، كما تكثف سلطات الدول جهودها.





من جانبه، رحب مدرب فريق لايبزغ جوليان ناغلسمان، بفكرة الفيديو وقال:" أتمنى أن يكون هناك حل لإنهاء المضايقات الإلكترونية".



