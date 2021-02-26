الكشف عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر

كشف مسؤولو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الأهلي ضد النصر والزمالك ضد حرس الحدود بالإضافة إلى بيراميدز ضد العبور، وذلك لحساب منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.





مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر





أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة صباح اليوم الخميس، عن مواعيد المباريات المؤجلة من دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعد تأجيلها بسبب مشاركات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية.





وتقرر إقامة مباريات دور الـ32 من كأس مصر بين الأهلي ضد النصر والزمالك ضد حرس الحدود بالإضافة إلى بيراميدز ضد العبور، يوم الأربعاء 14 مارس عند التاسعة والنصف مساء.





من جانبه كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم، أن إدارة المسابقات تبذل جهودا كبيره خلال الفترة الحالية من أجل انتظام المسابقة وتقليل المؤجلات خصوصا في ظل تواجد أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في البطولات الإفريقية.



