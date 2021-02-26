تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 26-2-2021 بمحافظة البحر الأحمر

شهدت مدن البحر الأحمر، منذ الصباح الباكر استقرارًا في الأحوال الجوية، على معظم المناطق، وفي السطور التالية نرصد توقعات حالة الطقس طبقًا لتوقعات الهئية العامة للارصاد الجوية:





وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 26 فبراير، ومن المتوقع أن يكون الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وحركة الرياح تكون معتدلة، ويكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وجاف على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا وشديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء.





وأضافت الهيئة العامة للأرصاد أنَّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا، كما أنَّه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: