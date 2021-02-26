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تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 26-2-2021 بمحافظة البحر الأحمر
الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:06 ص
محمد طه
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شهدت مدن البحر الأحمر، منذ الصباح الباكر استقرارًا في الأحوال الجوية، على معظم المناطق، وفي السطور التالية نرصد توقعات حالة الطقس طبقًا لتوقعات الهئية العامة للارصاد الجوية:
وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 26 فبراير، ومن المتوقع أن يكون الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وحركة الرياح تكون معتدلة، ويكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وجاف على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا وشديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء.
وأضافت الهيئة العامة للأرصاد أنَّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا، كما أنَّه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 12 العظمى 20
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 10 والعظمى 22
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 13 العظمى 20
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في رفح الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في نخل الصغرى 08 العظمى 20
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في طابا الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 05 والعظمى 17
درجات الحرارة في الطور الصغرى 13 والعظمى 23
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 09 والعظمى 22
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 22
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 08 والعظمى 23
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 08 والعظمى 23
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 09 والعظمى 24
درجات الحرارة في قنا الصغرى 10 والعظمى 25
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 10 والعظمى 25
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 10 والعظمى 26
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 25
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 24
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 23
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