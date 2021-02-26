المرصد السوري يعلن حصيلة ضحايا الضربة الجوية الأمريكية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 17 شخصا في الغارة التي شنها الطيران الأمريكي قبل قليل، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.





وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن تفاصيل الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على بعض الفصائل الموالية لإيران في سوريا.





وقال البنتاجون في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إن القوات الأميركية قصفت بتوجيه من بايدن منشآت لميلشيا مدعومة من إيران في سوريا.





وأضاف، أن الغارة الأميركية في سوريا رد على استهداف التحالف والأميركيين في العراق، ودمرت عدة مواقع تستخدمها ميليشيا "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء.



