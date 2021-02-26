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وزير الدفاع الأمريكي: نصحت بايدن بقصف مواقع تابعة لمليشيات موالية لإيران

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:13 ص
لويد أوستن
لويد أوستن
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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه نصح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالضربة الجوية التي تمت على بعض المواقع في سوريا الموالية لمليشيات تابعة لإيران.

وأضاف "أوستن"، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية: "نصحت الرئيس بالعملية من أن الهدف تابع للميليشيات نفسها المسؤولة عن هجوم أربيل، وقلنا مرارا إننا سنرد وفق جدول زمني، وأنا واثق من الهدف الذي سعينا وراءه".

إلى ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 17 شخصا في الغارة التي شنها الطيران الأمريكي قبل قليل، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن تفاصيل الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على بعض الفصائل الموالية لإيران في سوريا.

وقال البنتاجون في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إن القوات الأميركية قصفت بتوجيه من بايدن منشآت لميلشيا مدعومة من إيران في سوريا.

وأضاف، أن الغارة الأميركية في سوريا رد على استهداف التحالف والأميركيين في العراق، ودمرت عدة مواقع تستخدمها ميليشيا "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء.

وشدد على أن الغارة رسالة واضحة بأن بايدن سيتحرك لحماية الأميركيين والتحالف.

وفي وقت سابق، نقلت القناة عن وكالة أنباء رويترز، قولها إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بتنفيذ ضربة على بعض الفصائل الموالية لإيران في سوريا.

وأشارت إلى أن استهداف الفصيل الإيراني في سوريا مرتبط بالهجمات على أهداف أميركية بالعراق.

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