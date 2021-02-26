حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم 26 فبراير 2021.. "مساندة مالية في الطريق إليك"

يوافق اليوم 26 فبراير 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 26 فبراير 2021.





برج الحمل:

مُساندة مُعتبرة قد تتلقاها من زملاء العمل أو شركاء التجارة أو الأشقاء فى الأسرة وهذه المُساندة ليست بالضرورة مالية لكنها قد تكون رفعًا لعوائق الروتين أو تسهيلات لصعوبات فى العمل، إن وُجدت مشاكل قانونيّة فالمشورة المُعتبرة من أهل الخبرة تكون مفيدة، من بشائر الحظ السعيد وجود الصديق وقت الضّيق.





برج الثور:

حفلات ونزهات مجّانية فأنت الضيف المحظوظ المحبُوب الذى تَتِمّ دعوته باستمرار لروح المرح والصحبة المُمتعة التى تتمتّع بها، توسيع دائرة معارفك ولمعان حالتك الإجتماعيّة يتوقف على حسن إختيارك للأشخاص المهمّين واستغلالك الأمثل لحضورك لتلك المناسبات المهمّة.





برج الجوزاء:

تمتلك حسّ مُرتفع بالإتقان لأىّ عمل تقوم بتأديته، خطواتك مُنظّمة مُرتّبة ولامكان للعشوائيّة فى إدارة وقتك، إن حدث تأخير فى إجراءات الوظيفة أو السفر فعليْك بالصبر وغالبًا تكون التأخيرات مُفيدة.





برج السّرطان:

رُبما كان تقدّمك على جبهة العلاقات الإجتماعيّة مثمرة وأكثر نفعًا لك من إنكماشك العميق داخل مكتب الوظيفة، الذكاء الإجتماعى يعنى تحويل العلاقات لفرص مكاسب لتعرف صدق المثل، معرفة الناس كنوز، لكن هذا يتوقف على صنف ومعدن الناس الحقيقى الذين تقوم بالتواصل معهم.





برج الأسد:

تشعر بفرصة لمدّ رجليْك لتتذوق الإسترخاء والرّاحة بسبب هدوء فى وتيرة العمل أو رفع لضغوط عمل سابقة تنتهى منها بمنتصف الأسبوع، رُبما كانت هناك إحتفالات كبيرة فى المنزل خصوصًا للمُتزوجين.





برج العذراء:

مهمّات ومسئوليات جديدة تجعل بؤرة إهتمامك العمل، مكاسبك عليك توفير كل قرشٍ منها لعشّك-منزلك والترفيه خارج المنزل بتلك القروش غير منصوحٌ به على الإطلاق، إن كنت تلميذًا أومُسجّلًا فى دورة تدريبيّة تخص وظيفتك فتحصيلك غالبًا مُمتاز.





برج الميزان:

تحرص أن تُنجز أعباء العمل بالتعاون مع الزملاء وليس وحيدًا وتبنّيك لمفهوم التعاون فى الأعمال ذات الصفة الجماعية مفيد لإنجازها بوقت أقصر وكفاءة أفضل،هذا التعاون ينسحب على المنزل فأنت فى تعاون مع أفراد الأسرة لترميم أو تجهيز المنزل بما يلزم من إحتياجات،أحد أقاربك من الدرجة الثالثةالبعيدة أو أحد الجيران رُبما إحتاج لمساعدتك وعليك تأدية الخدمة قدر إمكانك.





برج العقرب:

بغضّ النظر عن مدى راحتك فى عملك فالفرصة مرتفعة لظهور وظيفة إضافية لتكون سبب إبتهاج بزيادة دخلك،بشائر بإزاحة الضيق عن جبهتك المالية والفرص العاطفية الجديدة تنتظرك إن كنت مُهتمًا أو مُتاحًا، تقوية لعلاقتك بذوى النفوذ الوظيفى،مكاسبك المالية الجديدة عليك تجنيبها للطوارئ بدلًا عن تعويض الأيام الصعبة بمشتروات لالزوم لها ثم إنتظارمكاسب جديدة.





برج القوس:

لست بعيدًا عن الضغوط المالية لكن لحسن الحظ أن حل مشاكلك قد يأتى على شكل مكافآت العمل وأفكار مُثمرة فى التجارة، جرعة التفاؤل التى تتذوقها بسبب تقدّم مهما كان بسيطًا يُشعرك أن تحسّن أمورك ليس صعبًا كما قد تتخيّل.





برج الجدى:

الحالة المالية هى بؤرة الإهتمام وخلف الأبواب المغلقة فى منزلك تضرب أخماس فى أسداس لتوفير مايُمكن توفيره وإنفاق الضرورى فقط،هذا مُمتاز لتلافى تعقيدات وضغوط أكثر مِمّا تُعانى منها الآن.





برج الدّلو:

شعور بالتماثل للشفاء واندمال الجروح إن كانت هناك جروحًا والمقصود بها العاطفيّة، حان وقت بزوغ نجمك ولمعانك فى عملك لكن ليس من فراغ بل بالعمل والإجتهاد، شعورك باستعادة ثقتك بنفسك يجعل الحماسة تملأ صدرك لكن إبتعد عن القرارات السريعة والسرعة فى القيادة،شعورك بالولادة الجديدة يبدو مُعديًا لمن حولك فالمرح والفكاهة وخفة الظل تلوّن أسلوبك فى التعامل.





برج الحُوت: