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بفيديو صامت.. نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة لجمهورها

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:51 ص
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة نانسى عجرم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، انستجرام ف يديو قصير صامتا تشوق جمهورها لعمل فنى جديد خلال الفترة المقبلة.

واكتفت عجرم بالتعليق قائلة: "احزرو شو الأغنية اللى عم غنيها؟".

وكشفت نانسي عجرم، مؤخرًا عن وصيتها لبناتها الثلاث، خلال لقاء تلفزيوني أجري معها مؤخرا.

وقالت عجرم في مقابلة مع برنامج "شربل يستقبل" على شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "دائما هناك أسس بالحياة لا أقبل التخلي عنها، وأوصي بناتي أن يستمتعوا بالأمور الصغيرة، وأن يعطوا قيمة لكل شيء في حياتهن، ويعطوا قيمة للوقت، ويعيشوا عمرهن، ويحترموا الكبير، ويكونوا مهذبين".

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نانسي عجرم مزيكا فيديو

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