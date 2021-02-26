حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 26 فبراير 2021

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توقعات برج الحمل اليوم 26 فبراير 2021

مُساندة مُعتبرة قد تتلقاها من زملاء العمل أو شركاء التجارة أو الأشقاء فى الأسرة وهذه المُساندة ليست بالضرورة مالية لكنها قد تكون رفعًا لعوائق الروتين أو تسهيلات لصعوبات فى العمل، إن وُجدت مشاكل قانونيّة فالمشورة المُعتبرة من أهل الخبرة تكون مفيدة، من بشائر الحظ السعيد وجود الصديق وقت الضّيق.





صفات برج الحمل:

مواليد برج الحمل، يتميزون بالطبيعة الاستقلالية، ويحبون اتخاذ القرارات بأنفسهم، ورغم أنهم يغضبون بسرعة إلا أنه يسامحون سريعا أيضا، وهم يحبون الأطفال، كما يتميزون بالطيبة وحب العدل وكراهية الظلم، ولديهم ثقة عالية بالنفس.



