حظك اليوم.. توقعات برج الثور 26 فبراير 2021

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توقعات برج الثور اليوم 26 فبراير 2021

حفلات ونزهات مجّانية فأنت الضيف المحظوظ المحبُوب الذى تَتِمّ دعوته باستمرار لروح المرح والصحبة المُمتعة التى تتمتّع بها، توسيع دائرة معارفك ولمعان حالتك الإجتماعيّة يتوقف على حسن إختيارك للأشخاص المهمّين واستغلالك الأمثل لحضورك لتلك المناسبات المهمّة.





صفات برج الثور:

مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.



