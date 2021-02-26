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حظك اليوم.. توقعات برج الثور 26 فبراير 2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:43 ص
برج الثور
برج الثور
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الثور اليوم 26 فبراير 2021
حفلات ونزهات مجّانية فأنت الضيف المحظوظ المحبُوب الذى تَتِمّ دعوته باستمرار لروح المرح والصحبة المُمتعة التى تتمتّع بها، توسيع دائرة معارفك ولمعان حالتك الإجتماعيّة يتوقف على حسن إختيارك للأشخاص المهمّين واستغلالك الأمثل لحضورك لتلك المناسبات المهمّة.

صفات برج الثور:
مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.

أشهر مواليد برج الثور: ليوناردو ديفينشي، وبيتر تشايكوفسكي، وأدولف هتلر، وإليزابيث الثانية، ووليام شيكسبير.

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