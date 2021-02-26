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حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 26 فبراير 2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:42 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الجوزاء اليوم 26 فبراير 2021
تمتلك حسّ مُرتفع بالإتقان لأىّ عمل تقوم بتأديته، خطواتك مُنظّمة مُرتّبة ولامكان للعشوائيّة فى إدارة وقتك، إن حدث تأخير فى إجراءات الوظيفة أو السفر فعليْك بالصبر وغالبًا تكون التأخيرات مُفيدة.

صفات برج الجوزاء:
مواليد برج الجوزاء، يتميزون بالذكاء، وسرعة البديهة، والتجدد في الأفكار، والثقة بالنفس، والقدرة على القيام بأي شيء، والقيام بأكثر من شيء في وقت واحد، حيث يمتلكون العديد من المواهب، إلا أنهم شخصيات هوائية ومزاجيين إلى أبعد حد، ويعانون كثيرًا من آلام الرئة والصدر والأكتاف

أشهر مواليد برج الجوزاء: كونفوشيوس، والملكة فيكتوريا، ومارلين مونرو، وجودي غارلاند، وجون كندي.

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