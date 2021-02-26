حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 26 فبراير 2021

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توقعات برج الأسد اليوم 26 فبراير 2021

تشعر بفرصة لمدّ رجليْك لتتذوق الإسترخاء والرّاحة بسبب هدوء فى وتيرة العمل أو رفع لضغوط عمل سابقة تنتهى منها بمنتصف الأسبوع، رُبما كانت هناك إحتفالات كبيرة فى المنزل خصوصًا للمُتزوجين.





صفات برج الأسد:

مواليد برج الأسد، يتميزون بأنهم يحبون القيادة، بسبب شخصيتهم القوية، ويحبون الابتكار ولديهم حسا إبداعيا، وذكاء عال، وقدرة كبيرة على الاستيعاب، والتصرف الحسن في المشاكل، إلا أنهم يميلون للتسلط، وينتابهم آلام القلب والعمود الفقري وعليهم الانتباه جيدا للأطعمة التي يتناولونها.



