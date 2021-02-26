Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 26 فبراير 2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:41 ص
برج الأسد
برج الأسد
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الأسد اليوم 26 فبراير 2021
تشعر بفرصة لمدّ رجليْك لتتذوق الإسترخاء والرّاحة بسبب هدوء فى وتيرة العمل أو رفع لضغوط عمل سابقة تنتهى منها بمنتصف الأسبوع، رُبما كانت هناك إحتفالات كبيرة فى المنزل خصوصًا للمُتزوجين.

صفات برج الأسد:
مواليد برج الأسد، يتميزون بأنهم يحبون القيادة، بسبب شخصيتهم القوية، ويحبون الابتكار ولديهم حسا إبداعيا، وذكاء عال، وقدرة كبيرة على الاستيعاب، والتصرف الحسن في المشاكل، إلا أنهم يميلون للتسلط، وينتابهم آلام القلب والعمود الفقري وعليهم الانتباه جيدا للأطعمة التي يتناولونها.

أشهر مواليد برج الأسد: نابليون بونابرت، موسوليني، عمر الخيام، جورج برنارد شو، أرنولد شوارزنيجر، وفيدل كاسترو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توقعات برج الأسد بوابة الفجر برج الأسد الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة عاجلة من رئيس الشهر العقاري للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تشن غارات جوية على سوريا

منذ حوالي 6 ساعات

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الزمالك يعرض نجمه للبيع في نهاية الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول ظهور لمحمد منير بعد أزمته الصحية (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك مطلوب في الدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الثور 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 17 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 19 فبراير 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

05:30 ص

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

12:18 ص

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

10:00 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»