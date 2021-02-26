حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 26 فبراير 2021

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توقعات برج العذراء اليوم 26 فبراير 2021

مهمّات ومسئوليات جديدة تجعل بؤرة إهتمامك العمل، مكاسبك عليك توفير كل قرشٍ منها لعشّك-منزلك والترفيه خارج المنزل بتلك القروش غير منصوحٌ به على الإطلاق، إن كنت تلميذًا أومُسجّلًا فى دورة تدريبيّة تخص وظيفتك فتحصيلك غالبًا مُمتاز.





صفات برج العذراء:

مواليد برج العذراء، يتميزون بأنهم أذكياء وعقلاء، ومرهفو الحس، ويميلون للواقعية ولا يجرون وراء الأوهام والخيالا، وهم مخلصون جدا، وملتزمون في أعمالهم بدقة، ويصعب إرضاؤهم لأنهم يبحثون عن الكمال، ولديهم قدرة عالية على التحليل، ولديهم ثقة عالية في النفس، إلا أنهم يعانون كثيرا من آلام الجهاز الهضمي.



