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حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 26 فبراير 2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:40 ص
برج العذراء
برج العذراء
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج العذراء اليوم 26 فبراير 2021
مهمّات ومسئوليات جديدة تجعل بؤرة إهتمامك العمل، مكاسبك عليك توفير كل قرشٍ منها لعشّك-منزلك والترفيه خارج المنزل بتلك القروش غير منصوحٌ به على الإطلاق، إن كنت تلميذًا أومُسجّلًا فى دورة تدريبيّة تخص وظيفتك فتحصيلك غالبًا مُمتاز.

صفات برج العذراء:
مواليد برج العذراء، يتميزون بأنهم أذكياء وعقلاء، ومرهفو الحس، ويميلون للواقعية ولا يجرون وراء الأوهام والخيالا، وهم مخلصون جدا، وملتزمون في أعمالهم بدقة، ويصعب إرضاؤهم لأنهم يبحثون عن الكمال، ولديهم قدرة عالية على التحليل، ولديهم ثقة عالية في النفس، إلا أنهم يعانون كثيرا من آلام الجهاز الهضمي.

أشهر مواليد برج العذراء: الملكة إليزابيث الأولى، صوفيا لورين، مايكل جاكسون، تولستوي، وأغاثا كريستي، ومحمد حسنين هيكل.

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