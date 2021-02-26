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حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 26 فبراير 2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:39 ص
برج الميزان
برج الميزان
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الميزان اليوم 26 فبراير 2021
تحرص أن تُنجز أعباء العمل بالتعاون مع الزملاء وليس وحيدًا وتبنّيك لمفهوم التعاون فى الأعمال ذات الصفة الجماعية مفيد لإنجازها بوقت أقصر وكفاءة أفضل،هذا التعاون ينسحب على المنزل فأنت فى تعاون مع أفراد الأسرة لترميم أو تجهيز المنزل بما يلزم من إحتياجات،أحد أقاربك من الدرجة الثالثةالبعيدة أو أحد الجيران رُبما إحتاج لمساعدتك وعليك تأدية الخدمة قدر إمكانك.

صفات برج الميزان:
مواليد برج الميزان، يتميزون بأنهم أصحاب مواهب كبيرة، وحبون الفن والأدب، وعقلاء يفكرون دومًا في كل قراراته قبل أن يقدم على اتخاذها، ويستطيعون التأقلم على كل الأوضاع، وهم إنسانيون إلى أبعد الحدود، وشخصيات مرحة تسعى للبهجة وتضيفها على كل مكان تحل به، إلا أنهم دبلوماسيون.

أشهر مواليد برج الميزان: المهاتما غاندي، وأيزنهاور، ورالف لورين، وسارا بيرهارديت

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