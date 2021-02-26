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حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 26 فبراير 2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:39 ص
برج العقرب
برج العقرب
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج العقرب اليوم 26 فبراير 2021
بغضّ النظر عن مدى راحتك فى عملك فالفرصة مرتفعة لظهور وظيفة إضافية لتكون سبب إبتهاج بزيادة دخلك،بشائر بإزاحة الضيق عن جبهتك المالية والفرص العاطفية الجديدة تنتظرك إن كنت مُهتمًا أو مُتاحًا، تقوية لعلاقتك بذوى النفوذ الوظيفى،مكاسبك المالية الجديدة عليك تجنيبها للطوارئ بدلًا عن تعويض الأيام الصعبة بمشتروات لالزوم لها ثم إنتظارمكاسب جديدة.

صفات برج العقرب:
مواليد برج العقرب، يتميزون بأنهم طموحين للغاية، وهادئون ويكرهون التشاؤم والمتشائمين، ويحبون الصدق، ولا يميلون إلى فضح الأسرار، ولديهم جاذبية من نوع خاص تجعله محور اهتمام من حوله، ولكن مشكلته الرئيسة الشك والخوف من الخيانة التي لا يغفرها أبدًا.

أشهر مواليد برج العقرب: كريستوفر كولومبوس، وفولتير، والأمير تشارلز، وشارل ديجول، وماري أنطوانيت، ومارتن لوثر، وبيل جيتس، وبيكاسو.

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