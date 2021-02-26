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حظك اليوم.. توقعات برج القوس 26 فبراير 2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:38 ص
برج القوس
برج القوس
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج القوس اليوم 26 فبراير 2021
لست بعيدًا عن الضغوط المالية لكن لحسن الحظ أن حل مشاكلك قد يأتى على شكل مكافآت العمل وأفكار مُثمرة فى التجارة، جرعة التفاؤل التى تتذوقها بسبب تقدّم مهما كان بسيطًا يُشعرك أن تحسّن أمورك ليس صعبًا كما قد تتخيّل.

صفات برج القوس:
مواليد برج القوس يتميزون بالعفوية، والقوة والجرأة، ويحبون الرومانسية وفصل الشتاء، والمغامرة وهم كرماء جدا، ولا يكترثون للخسارة، ويثقون بمن حولهم بصورة عمياء وهم ناجحون وقياديون جيدون، ولكن رغم كل هذا أحيانا تنتابه نوبات من القلق.

أشهر مواليد برج القوس: بروس لي، وونستون تشرشل، ومارك توين، ولودوينغ فان بيتهوفين، وولت ديزني.

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